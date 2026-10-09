/Odisha Weather Update: ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ

Odisha Weather Update: ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ପାଇଁ ଜାରି ୭ ଦିନିଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ।
ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଟକା ପବନ ଆଶଙ୍କା
ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଟକା ପବନର ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
Warning for Odisha. Day-1 to Day-2 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-3 to Day-7 : No Warning. #odisha #weather #warning https://t.co/SuBchlgsD4
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 8, 2026
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଜାରି ୭ ଦିନିଆ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୬ରୁ ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ। ସେହିପରି ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
7 Days' weather forecast for Capital City (Valid from 08th October 2026 to 14th October 2026) #Odisha #Weather #Bhubaneswar #Cuttack #weatherforecast https://t.co/2NfNDrZNMy
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 8, 2026
କଟକରେ କେତେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା?
କଟକ ସହର ପାଇଁ ଜାରି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୫ରୁ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିପାରେ। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ଅନୁଯାୟୀ ତାପମାତ୍ରା ଓ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ଆସନ୍ତା ୬ରୁ ୭ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ
ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଗ୍ରାଫିକ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଗାମୀ ୬ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଟକା ପବନକୁ ଅଣଦେଖା ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
Temperature Forecast #temperature #weather #Odisha https://t.co/Mr23pbEpov
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 8, 2026
ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ କ’ଣ କରିବେ?
-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପକ୍କା ଘର କିମ୍ବା କୋଠା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ।
-ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ, ଗଛ ତଳ, ଜଳାଶୟ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
-ଝଟକା ପବନ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଗଛ, ହୋର୍ଡିଂ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।
-ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନୂଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।