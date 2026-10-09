Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Odisha Weather Update: ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ

Odisha Weather Update: ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ

ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଜାରି ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଟକା ପବନର ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 09, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 07:56 AM IST
Odisha Weather Update: ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସମ୍ଭାବନା, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5