Rain Alert: ଆଜିଠୁ ବଢିପାରେ ବର୍ଷା! ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଓ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧିନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ତ ଓ ଅବବାହିକାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଧୁରୁ ଥିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଥିବା ଏସଆରସି ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ୍ କହିଛନ୍ତି।
Warning for Odisha.
Day-1 to Day-7 : Heavy Rainfall.
Day-4 to Day-7 : Heavy to Very Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-5 : Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/55gma4yS9B
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) August 26, 2026
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରସମନ୍ବିତ ପ୍ରୟାସରେ ଜନ ସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହାୟତା ସୁ-ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରୁ ୨୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ୍ ୯୧ଟି ବ୍ଲକ୍,୬୦୪ ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ,୧୮୯୫ ଟି ଗ୍ରାମ ର ୧୩,୫୦,୩୦୬ ଜଣ ଲୋକେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ,ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି।