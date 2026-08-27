Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rain Alert: ଆଜିଠୁ ବଢିପାରେ ବର୍ଷା! ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ

Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଓ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧିନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ତ ଓ ଅବବାହିକାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 27, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:59 AM IST
Rain Alert: ଆଜିଠୁ ବଢିପାରେ ବର୍ଷା! ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Indian Railway: ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ ଦେଖାଇଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ
2
3
4
5