Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3037513
Zee OdishaWeather

Odisha Weather Report: ଆହୁରି ୨ ଦିନ ଥରାଇବ ଥଣ୍ତା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୩ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 11, 2025, 06:10 PM IST

Trending Photos

Odisha Weather Report: ଆହୁରି ୨ ଦିନ ଥରାଇବ ଥଣ୍ତା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୩ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ।  ସେମିଳିଗୁଡା ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୩.୫ ଡ଼ିଗ୍ରୀ  ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ୪ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ୧୬ ସହରରେ ପାରଦ  ୧୦ଡ଼ିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇଦିନ ଶୀତ ଲହରୀର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । 

ALSO READ: UIDAI: ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଣିକି ହୋଟେଲ୍ କି ଓୟୋ ଗଲେ ଦେବାକୁ ପଡି଼ବ ନାହିଁ ଏହିସବୁ...

ALSO READ: କେତୁଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ,୨୦୨୬ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ୫ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ!ଚାକିରିଆ ହେବେ ଲାଭବାନ୍,କିଣିବେ ନୂଆ ଘର

Add Zee News as a Preferred Source

୨ଦିନ ଧରି କନ୍ଧମାଳ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟକିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ଭୂମି ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫର ଆସ୍ଥରଣ ତୁଷାରପାତ ନୁହେଁ | ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଭାଷାରେ ତୁହିନ (Frost) କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବରଫ ଗୁଣ୍ଡର ବର୍ଷା କୁ ତୁଷାର ପାତ କୁହଯାଏ । ତୁଷାରପାତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକରେ ଦେଖା ଯାଏ।ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଶୀତଲହରୀର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ସପ୍ତାହରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ କମ ତାପମାତ୍ରା ୧୧.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।  ଆଜି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ୪.୩, ଝାରସୁଗୁଡା ୬.୮, ରାଉରକେଲା ୬.୬,କେନ୍ଦୁଝର ୯.୬,ସମ୍ବଲପୁର ୧୧,ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୧.୮,ହୀରାକୁଦ ୧୨.୩,ବାଲେଶ୍ୱର ୧୩.୫,ଗୋପାଳପୁର ୧୪.୨,ଚାନ୍ଦବାଲି ୧୪ ଓ ପୁରୀରେ ୧୬.୨ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତଳ ଲହରୀ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ଏବଂ ୧୩ ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ଆହୁରି ୨ ଦିନ ଥରାଇବ ଥଣ୍ତା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
Umar Khalid
ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମର ଖାଲିଦଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ
Odisha Politics
ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କୁ ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠି, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା
Weekly Horoscope
Weekly horoscope: ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ରୁ ୨୧ ନୂଆ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ଭାଗ୍ୟଫଳ
road accident
Road Accident: ଘାଟିରେ ଖସିଲା ଟ୍ରକ୍, ୨୨ ଶ୍ରମିକ ମୃତ