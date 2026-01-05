Cold Alert: ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡି, କେବେ ମିଳିବ ଥଣ୍ଡାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ? ଜାଣନ୍ତୁ

କୁହୁଡି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଗୋରଖପୁର, ଗ୍ୱାଲିୟର ଏବଂ ଜବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
IMD Latest Weather Update: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । କୁହୁଡି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ଜନ ଜୀବନ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
IMD ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୫ରୁ ୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥଣ୍ଡା ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜାନୁଆରୀ ୫ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉପ-ହିମାଳାୟ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭତ ହୋଇପାରେ ।
ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବଢିପାରେ । ଜାନୁଆରୀ ୬ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ଜାନୁଆରୀ ୮ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ୭ ତାରିଖ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଆଇଏମଡି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଘନ କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ୫୦ ମିଟରରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କୁହୁଡି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଗୋରଖପୁର, ଗ୍ୱାଲିୟର ଏବଂ ଜବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଏବଂ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସିକିମର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକା ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି । ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବଳ ପଶ୍ଚିମ ପବନ ସମେତ ଅନେକ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦେଶର ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହାଲୁକାରୁ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏଟାରେ ୨.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
