Odisha Weather Report: ମେ' ୨୬ରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ! କାଳଵୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ୨୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 16, 2026, 07:16 AM IST

Odisha Weather Report: ଭାରତୀୟ କୃଷିର  ଜୀବନ ରେଖା କୁହାଯାଉଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଟିମ ମୌମୁମୀ ବାୟୁ  ଆସନ୍ତା ୨୬ରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ।  ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(ଆଇଏମଡ଼ି) ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।  ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି କି,  ମୌମୁମୀ ଏଥର ସଅଳ ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ମୌମୁମୀ ବାୟୁ  ଜୁନ୍ ୧ରେ କେରଳ ଛୁଇଁଥାଏ।

 

କ୍ରମାଗତଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୌମୁମୀ ଆଗୁଆ ଆସୁଛି। ୨୦୨୬ ରେ ଏହା ମେ ୨୭ ଏବଂ ୨୦୨୪ ରେ ମେ ୩୧ ତାରିଖରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ  ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ  ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ , ଆଣ୍ତାମାନ୍ ସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ତାମାନ୍ ନିକୋବର ଦ୍ବୀପପୁଞ୍ଜରେ ମୌମୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିବ।  ମେ ୨୨ ତାରିଖରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ  ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ  ଭାରତୀୟ ଭୂ-ଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ।  ଚଳିତ ବର୍ଷା ମୌମୁମୀ ବର୍ଷା ସ୍ବଭାବିକ୍ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିସାରିଛି। 

ଅନ୍ୟପଟେ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି।  ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପାଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ରହିଛି । ହେଲେ, କାଳଵୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଆଜି ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଦେଓଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ବରଗଡ଼ ଏହି ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ୧୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ।

Narmada Behera

