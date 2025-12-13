Cold Wave Alert: ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ, ଆହୁରି ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ

IMD Cold Wave Alert: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଏହି ଭୀଷଣ ଶୀତ ଆହୁରି ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।
ଆଇଏମଡି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କୋରାପୁଟର ଦାମନଯୋଡିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩° ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ୩.୧° ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।
ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୫° ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭିଜିବିଲିଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଝାରସୁଗୁଡାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳ ୫:୩୦ ରେ ତାପମାତ୍ରା ୮.୮°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। "ଓଡିଶାର ଦାର୍ଜିଲିଂ" ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜି. ଉଦୟଗିରି ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି।
ଶନିବାର ସକାଳେ ଆଇଏମଡି ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୧°C, ଫୁଲବାଣୀରେ ୫.୫°C ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ୫.୬°C ରେକର୍ଡ କରିଛି।