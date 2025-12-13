Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3039803
Zee OdishaWeather

Cold Wave Alert: ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ, ଆହୁରି ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ

IMD Cold Wave Alert: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଏହି ଭୀଷଣ ଶୀତ ଆହୁରି ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 13, 2025, 05:46 PM IST

Trending Photos

IMD Cold Wave Alert
IMD Cold Wave Alert

IMD Cold Wave Alert: ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଏହି ଭୀଷଣ ଶୀତ ଆହୁରି ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।

ଆଇଏମଡି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କୋରାପୁଟର ଦାମନଯୋଡିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩° ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ୩.୧° ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି।

ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରା ୫° ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଭିଜିବିଲିଟିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଝାରସୁଗୁଡାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳ ୫:୩୦ ରେ ତାପମାତ୍ରା ୮.୮°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। "ଓଡିଶାର ଦାର୍ଜିଲିଂ" ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜି. ଉଦୟଗିରି ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି।

ଶନିବାର ସକାଳେ ଆଇଏମଡି ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୧°C, ଫୁଲବାଣୀରେ ୫.୫°C ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ୫.୬°C ରେକର୍ଡ କରିଛି।

 

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Cold Wave Alert
ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ, ଆହୁରି ଏକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ
Kerala Election Results
ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ, ପିଏମ୍ ମୋଦୀ କିହିଲେ- ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
Odia News
WhatsApp: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ହ୍ୱାଟସଆପର ନୂଆ ଫିଚରରେ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା...
Odisha Teacher Job
Odisha Teacher Job: ବାହାରିଲା ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି, ଟିଚିଂ ଓ ନନଟିଚିଂ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ...
Rivaba Jadeja
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ କରନ୍ତି ଖରାପ କାମ, ଜାଡେଜା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ