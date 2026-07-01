Rain Record: ଜୁନରେ ସବୁଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ

Rain Record: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ୧୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ଦେଶରେ ପଞ୍ଚମ ଶୁଷ୍କ ଜୁନ୍ ଅଟେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୌସୁମୀର ଦୁର୍ବଳ ଗତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସର ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଖରିଫ୍ ଫସଲ ବୁଣିବା, ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଜୁନ୍ ୪ରୁ ଜୁନ୍ ୨୨ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ୯୭.୬ ମିମି ବର୍ଷା ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୫୩.୧ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୪୬ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ୮୫ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟରେ ୮୪ ପ୍ରତିଶତ, ମେଘାଳୟରେ ୮୧ ପ୍ରତିଶତ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୭୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
କାହିଁକି ଦୁର୍ବଳ ପଡିଲା ମୌସୁମୀ
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ମାସର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ବଡ଼ ଭାଗରେ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ରହିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆରବ ସାଗର ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତାଯୁକ୍ତ ପବନ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୁ ଲମ୍ବା କରିଥିଲା।
ମାସ ଶେଷ ଆଡକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ତଥାପି, ଜୁନ୍ ମାସର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା। ଆରବ ସାଗରରୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ବହନକାରୀ ପବନ ମୁମ୍ବାଇ, ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଗୁଜରାଟରେ ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଜୁନ୍ ୨୯ ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା IMD ବୁଲେଟିନ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ୍, କୋଙ୍କଣ-ଗୋଆ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପୂର୍ବାନୁମାନ
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହି ବର୍ଷର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଏହାର ସଂଶୋଧିତ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ, IMD 2026 ମୌସୁମୀ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହାରାହାରି (LPA) ର ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଥିଲା। ବିଭାଗ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲା ଯାହାର ମଡେଲ ତ୍ରୁଟି ସୀମା ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 60 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା 84 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଷା ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ, ଡାଲି ଏବଂ ଆଖୁ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଫସଲର ବୁଣା ଧୀର ହୋଇଛି, ଯାହା ବିହନ ଏବଂ ସାର ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବର୍ଷା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ବଜାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଚାଷୀମାନେ ନଗଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷି ଉପକରଣ ବିକ୍ରୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ବର୍ଷା ଉପରେ ନଜର
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୌସୁମୀ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଯଦି ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ଆରବ ସାଗର ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସର କ୍ଷତିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ। ତଥାପି, ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବର୍ଷା ଅସମାନ ହୁଏ କିମ୍ବା ମରୁଡ଼ି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।