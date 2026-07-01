Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rain Record: ଜୁନରେ ସବୁଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ୧୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ଦେଶରେ ପଞ୍ଚମ ଶୁଷ୍କ ଜୁନ୍ ଅଟେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୌସୁମୀର ଦୁର୍ବଳ ଗତି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସର ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଖରିଫ୍ ଫସଲ ବୁଣିବା, ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jul 01, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:21 AM IST
Rain Record: ଜୁନରେ ସବୁଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମେକ୍ସିକୋ, ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ ପଡିଲା ଇକ୍ୱେଡର
FIFA 202636 min ago
2
Top 10 News Headlines Odisha1 hr ago
3
July 1 oil Price1 hr ago
4
Coaching Center building Collapsed2 hrs ago
5
LPG gas price3 hrs ago