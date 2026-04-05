ମାଡିଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସହ ପବନ, ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

Zee OdishaWeatherମାଡିଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସହ ପବନ, ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:22 PM IST

Weather Update: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି କାଳବୈଶାଖି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟ୍ବିନ୍‌ ସିଟି ଆକାଶରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା । ଉଭୟ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରୂପ ପାଗ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ଖଲ୍ଲିକୋଟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପବନ କାରଣରୁ ଗଛ ପଡ଼ି କୋଦଳା-ଖଲ୍ଲିକୋଟ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । କୁଆ ପଥର ମାଡ଼ ସହ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହୋଇଛି । ଏକାଧିକ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ିଛି ।

କଟକ ବାଙ୍କୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

