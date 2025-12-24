Weather Updates: ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବଢୁଛି ଶୀତର ମାତ୍ରା

Trending Photos
Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପାହାଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ଏବେ ତୁଷାରପାତ ରହିଛି। ଫଳରେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରବାହିତ ଶୀତଳ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଦିନର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି, ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଡିଭିଜନରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତଥାପି, ଉଭୟ ଡିଭିଜନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ B ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଶୂନ୍ୟକୁ ଖସିପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୁହୁଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ଆଜି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ୩୨ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ଏବଂ ୨୬ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଡିଭିଜନରେ କୁହୁଡ଼ି ତାଣ୍ଡବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତଥାପି, ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨-୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ପରେ, ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି 32 ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡି ଚେତାବନୀ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସାହାରନପୁର, ବିଜନୋର, ମୋରାଡାବାଦ, ରାମପୁର, ବରେଲି, ପିଲିବିଟ୍, ଶାହାଜାହାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରୀ, ସୀତାପୁର, ବହରାଇଚ୍, ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ଏବଂ ବଳରାମପୁର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ କମଳା ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ମୁଜାଫରନଗର, ଶାମଲି, ସମ୍ୱାଲ, ଆମ୍ରୋହା, ବାଦାଉନ୍, ହାର୍ଡୋଇ, ବାରବାଙ୍କି, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଗୋଣ୍ଡା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର, ମହାରାଜଗଞ୍ଜ, ଦେଓରିଆ, କୁଶିନଗର, ଗୋରଖପୁର, ବସ୍ତି, ସନ୍ଥ କବୀର ନାଗର, ଆମ୍ବେଦକର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।