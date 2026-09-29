Weather Alert: ଓଡ଼ିଶାର ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ଆଲର୍ଟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ...

Weather News: ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦କିମି ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ ।
Warning for Odisha. Day-1 & Day-2 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind. Day-3 to Day-7 : No Warning. #odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/cJGpivhnsj
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 28, 2026
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-D: Dr. Rajasree VPM, based on 0830 Hrs IST observation of #29thSeptember,2026https://t.co/aJC08DEexO
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 28, 2026
ଆଜି ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ତେବେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୬ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହି ୨୮.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ତାପମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ହ୍ରାସ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୀତଋତୁର ଆଗମନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ସୁଖଦ ପାଗର ସମୟ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
IMD ସୂଚନା ମୁତାବର, ପଶ୍ଚିମା ଚେତା (Western Disturbance) ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉପର ବାୟୁର ବାତ୍ୟା ସଦୃଶ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ (Cyclonic Circulation) ର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏପରି ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (CPCB) ର ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ହାରାହାରି ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ (AQI) ୫୬ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 'ସନ୍ତୋଷଜନକ' (Satisfactory) ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛି।
ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ, ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ। ୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତରକୁ ଫେରିଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୩ ରୁ ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୩ ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ । ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜଧାନୀ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ । ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୨ ଏବଂ ୨୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଆଖପାଖରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।