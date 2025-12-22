Weather Update: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କଲା ସତର୍କତା, ଏହିସ୍ଥାନରେ ହେବ ଘନ କୁହୁଡି

Weather Update: ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
Weather Update: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ । କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଯାହା ବିଶେଷ କରି ଗାଡି ମଟର ଚଳାଚଳ ସହ ରେଳ ଓ ବିମାନସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ।
ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୩ରୁ ୨୫ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ଏବଂ ରାତିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଡିସେମ୍ୱର ୨୪ ତାରିଖରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ।
ବିହାରରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩ ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିପାରେ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧ ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ହେଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଆକାଶ ପ୍ରାୟତଃ ସଫା ରହିବ । ହେଲେ ସକାଳେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରବାର ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାର୍ବତ୍ୟଞ୍ଚଳ ତଥା ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସ୍କାଇମେଟ୍ ୱେଦର ଅନୁଯାୟୀ, କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଗୁଲମାର୍ଗ ଏବଂ ସୋନମାର୍ଗ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଆଗାମି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ବତରେ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟରେ ଆଜି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୫ ଡିସେମ୍ବର ପରଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଖସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଜୀ ଉଦୟଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା ୬.୮ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ ୭ ଡିଗ୍ରୀ, ସିମିଳିଗୁଡାରେ ୮ ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ ୮ ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୮.୮ ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧରେ ୯.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ ୯.୯ ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୋଳ ଏବଂ ଭବାନିପାଟଣାରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୧୦.୪ ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗିରରେ ୧୦.୮ ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡାରେ ୧୧.୨ ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୧.୪ ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ ୧୧.୪ ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ନୂଆପଡାରେ ୧୧.୬ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ୧୧.୮ ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ ୧୨.୪ ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରିରେ ୧୨.୪ ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟଲାଗଡରେ ୧୨.୫ ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ୧୨.୫ ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର, ବରଗଡ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ୧୨.୬ ଡିଗ୍ରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଦେଓଗଡରେ ୧୨.୮ ଡିଗ୍ରୀ, ବାରିପଦାରେ ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧୩.୪ ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ସମ୍ୱଲପୁରରେ ୧୩.୮, ନୟାଗଡରେ ୧୪.୨, ଭଦ୍ରକରେ ୧୪.୨, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୧୪.୫, ପାରାଦୀପ ଏବଂ ହିରାକୁଦରେ ୧୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁର, ପୁରୀ ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରରେ ୧୫.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
