Cold Alert: ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟ

ଜି ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପଛକୁ ସିମିଳିଗୁଡାରେ ୫.୧, ଫୁଲବାଣୀରେ ୫.୮, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ ୬, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୮.୯, ଅନୁଗୋଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । କଟକରେ ୧୩.୬ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Weather Update: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ଧିରେ ଧିରେ ଅଧିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସମେତ ସମଗ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସମେତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ । ସେହିପରି ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ରୁ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୨, ୨୬ ଏବଂ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡି ହୋଇପାରେ । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ଏବଂ ୨୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡି ହେବ । ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତଥା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ଏବଂ ମୁଜାଫରାବାଦର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ରହିଛି । ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ଛତିଶଗଡ଼, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପାଞ୍ଚରୁ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି, ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉମାରିଆରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପରେ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିପାରେ । ୪ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଗୁଜୁରାଟରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବା ପରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ଏବଂ ୨୨ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୩ରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ରୁ ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ କାଲିଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଜାରି କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ଧୀରେ ଓ ସାବଧାନତାର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ । ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ସମୟରେ ହାଜାର୍ଡ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଓଭରଟେକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଲେନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
