Odisha Weather Update: ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଚିବ ବର୍ଷା! ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଘର ଭିତରେ ଛଟପଟ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଝାଞ୍ଜି ମାଡ। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ଜଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆଦ୍ରତାକୁ ନେଇ ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ଭୟାନକ ତାତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବୌଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ୪୧.୭ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ।
ଆଜି (ଶନିବାର) ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର,କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ ,ବାଲେଶ୍ବର ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ,ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ,କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ,ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି । ସେହିପରି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ , ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଜପତି ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତାଜା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ରଜ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି, ଜୁନ୍ ୧୧ ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ଭିତରେ ତାପାମାତ୍ରା କମ୍ ରହିବ ।