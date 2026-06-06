Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Weather Update: ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଚିବ ବର୍ଷା! ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଘର ଭିତରେ ଛଟପଟ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଝାଞ୍ଜି ମାଡ। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ଜଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁଛି। କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆଦ୍ରତାକୁ ନେଇ ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ଭଳି ଭୟାନକ ତାତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 06, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:14 AM IST
Odisha Weather Update: ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଚିବ ବର୍ଷା! ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Weather Update: ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛେଚିବ ବର୍ଷା! ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ
Odisha Weather Update1 min ago
2
OllywoodJun 05
3
top 10 news todayJun 05
4
Odisha CMJun 05
5
Suzuki e-ACCESSJun 05