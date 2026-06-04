Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237560
Zee OdishaWeatherMonsoon 2026 Update: କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ

Monsoon 2026 Update: କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ

Monsoon 2026 Update:କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଲା ‘ମୌସୁମୀ’। କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ।  ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 04, 2026, 02:10 PM IST

Trending Photos

Monsoon 2026 Update: କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ

Monsoon 2026 Update: କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଲା ‘ମୌସୁମୀ’। କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ।  ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ । ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରେ କେରଳ ଛୁଇଁବାର ଥିଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଜୁନ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଏନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳ ଛୁଇଁବା ପରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌମୁମୀ ବର୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 

ALSO READ: Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଦର...

ଆଇଏମ୍-ଡି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ,ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଂଶ, ସମଗ୍ର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କେରଳ ଏବଂ ମାହେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର କିଛି ଅଂଶ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ ମୌସୁମୀର ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହା ଗୋଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶ,କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର କିଛି ରାଜ୍ୟକୁ କଭର କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold rate today
Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଦର...
JP Das Passes Away
JP Das Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଜେପି ଦାସ,୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ
BJP government
BJP Government: ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସରକାରକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ
Chumur
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏହି ଗାଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ
Oil Factory Fire
Oil Factory Fire: ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ