/El Niño India 2026: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏଲ୍-ନିନୋ! ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ

El Niño India 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିଛି। ଜୁନ ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ଗତ ୧୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଜୁନ ମାସ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ପଛରେ ଏଲ୍-ନିନୋ (El Niño) ର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।
୧୦୦ ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଜୁନ:
ଭାରତରେ ଜୁନ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ୧୫୭.୭ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୯୨.୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ୧୦୦ ମିଲିମିଟର ଆଖପାଖରେ ରହିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ୨୦୦୯ ଓ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଏହାଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା।
ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ
ଦେଶର ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଘାଟତି ଦେଖାଦେଇଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ୫୪ ପ୍ରତିଶତ, ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
କ'ଣ ଏହି ଏଲ୍-ନିନୋ?
ଏଲ୍-ନିନୋ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ମଧ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ବଢ଼ିଯିବାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ପାଣିପାଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାରତରେ ଏହା ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇପାରେ।
ଜୁଲାଇରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଶା:
ଏହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ, ଜୁଲାଇର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଏହାର ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ।
ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ନେଇ ସତର୍କବାଣୀ:
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ନଭେମ୍ବରରୁ ୨୦୨୭ ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍-ନିନୋର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ୨୦୩୨ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟ ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କୃଷି, ରୋଜଗାର, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।