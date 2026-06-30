Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /El Niño India 2026: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏଲ୍-ନିନୋ! ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ

El Niño India 2026: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏଲ୍-ନିନୋ! ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ

El Niño India 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିଛି। ଜୁନ ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହା ଗତ ୧୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଜୁନ ମାସ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ପଛରେ ଏଲ୍-ନିନୋ (El Niño) ର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 30, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:30 PM IST
El Niño India 2026: ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏଲ୍-ନିନୋ! ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Raja Festival: ସାଉଦି ଆରବରେ 'ଉତ୍କଳିକା' ପକ୍ଷରୁ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ
Raja Festival 20261 hr ago
2
FIFA World Cup 20261 hr ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
vigilance raid3 hrs ago