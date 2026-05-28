Weather Report: ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ, ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା

Zee OdishaWeatherWeather Report: ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ, ଏହି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 28, 2026, 11:31 AM IST

Weather Report: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୌସୁମୀ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦଲ  ଘୋଡ଼ାଇ ରହିଛି ଏବଂ ଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ତିନି ଦିନିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।

ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଆଜି ମେ ୨୮ ତାରିଖରେ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଆଡକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

୩ ଦିନ ବର୍ଷା ଓ କାଳବୈଶାଖିର ଚେତାବନୀ
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ମେ ୨୮-୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମେ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।

କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୂମୀ
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ୨୬ ମେରେ କେରଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା କେରଳରୁ ୩୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ୨୭ ମେ ୨୦୨୬ରେ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଂଶ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କ୍ଷେତ୍ରର କିଛି ଅଂଶ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଂଶ, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କ୍ଷେତ୍ର, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ, ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କିଛି ଅଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫ ଦିନ କାଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଏବେ ଗରମରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଶା କରିପାରିବେ। ଗତକାଲି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୪.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୬.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମେ ୨୮ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମେ ୨୯ ରୁ ଜୁନ୍ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଦିନସାରା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬୦-୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ।

ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ ମେ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା (ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୦-୯୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଜୁନ୍ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସତର୍କ ରହିବ। ଝଡ଼ବର୍ଷା (ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୦ କିଲୋମିଟର) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବୋତ୍ତର ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କରିକାଲ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ୟାନମ୍, ରାୟଲସୀମା, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ମାହେ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପ୍ରବଳ ପବନ (୫୦-୭୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ସହିତ ଝଡ଼ ଏବଂ ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମେ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ୍, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାନ ପାଗ ରହିବ।

Prabhudatta Moharana

