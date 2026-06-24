Monsoon Updates: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଜୁନ ୧୨ରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା ମୌସୁମୀ । ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡିଶା ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରପ ଲାଇନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଆହୁରି ୫ ଦିନ ଯାଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସେପଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଜୁଲାଇ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ୪୫ ରୁ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ସେହିପରି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ଫଳରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ହେବନି ବରଂ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ଚାଷ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ଥିଲା । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ । ବୁଧବାର ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ନାସା ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।
Also Read: FIFA 2026: ଜୋର୍ଡାନକୁ ୨-୧ରେ ହରାଇଲା ଆଲଜେରିଆ