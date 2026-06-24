Add Zee Business As A Preferred Source
App

Monsoon Updates: ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୂମୀ, ଭଲ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଜୁନ ୧୨ରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା ମୌସୁମୀ । ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡିଶା ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରପ ଲାଇନ ସକ୍

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 24, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:02 AM IST
Monsoon Updates: ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଇଁଲା ମୌସୂମୀ, ଭଲ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ୬୫ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର, ପୁଣି ଜଲିଉଡରେ ବିବାଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJun 23
2
Maa Samaleswari TempleJun 23
3
Odia NewsJun 23
4
Odia NewsJun 23
5
Puri Rath YatraJun 23