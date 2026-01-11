Weather Updates: ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପୂରା ଭାରତ

Trending Photos
Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ରବିବାର ପାଗରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ବହୁତ ତଳେ ରହିବ। ପଞ୍ଜାବ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିନସାରା ଶୀତ ଲହରୀ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଞ୍ଚି, ପାଟନା, ବାରାଣସୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, କାନପୁର, ରେୱା ଭଳି ସହର ଏବଂ ଜୟପୁର, ଆଜମେର, ଜୈସଲମେର ଏବଂ ବିକାନେରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସକାଳ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବଢିବ କୁହୁଡି
କୁହୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ସୀମିତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ, ଭରତପୁର, କୋଟା, ସୱାଇ ମାଧୋପୁର ଏବଂ ଅଲୱାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶ, ଯେପରିକି ଗ୍ୱାଲିୟର ଏବଂ ଗୁନାରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ କୁହୁଡ଼ିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି କୁହୁଡ଼ି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ଦିନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
ଏହି ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପାଗ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପରୁ ଆରବ ସାଗର ଆଡକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ଉପକୂଳ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଣିପାରେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେରଳର ପ୍ରମୁଖ ସହର, ଯେପରିକି କୋଚି ଏବଂ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ମଧ୍ୟ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ରାୟଲସୀମା, ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ପୁଣେ, ସାଙ୍ଗଲି, ସତାରା, କୋଲହାପୁର, ସୋଲାପୁର, ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ, ରତ୍ନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ ଏବଂ ଗୋଆ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସମ୍ଭବ।