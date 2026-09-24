/Odisha Weather Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ: ୭୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Odisha Weather Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୩ରୁ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଗ ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଅବପାତ ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୩୦ରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୮.୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ୮୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଥିଲା।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି#Odisha #lowpressure pic.twitter.com/YVe3bvC3Lu
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 23, 2026
ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟଣମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, ବିଶାଖାପଟ୍ଟଣମଠାରୁ ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବ, ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୁରୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୪୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ବିଶାଖାପଟ୍ଟଣମ ଓ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ–ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Fishermen Warning#Fishermen #Warning pic.twitter.com/VxvWPnQjop
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 23, 2026
ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ
୨୩ ଓ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଏହାର ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୫ରୁ ୬୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୭୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୫ରୁ ୫୫ କିଲୋମିଟର, ଝଟକା ପବନ ସହିତ ୬୫ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସମୁଦ୍ର ରହିବ ଅଶାନ୍ତ
୨୩ରୁ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ଏହାର ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ରଫ୍ରୁ ଭେରି ରଫ୍ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ନିକଟ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା
୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଇଁ ଜାରି ଚେତାବନୀ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରୀରୁ ଅତିଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଟକା ପବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
Warning for Odisha.
Day-1 & Day-2 : Extremely Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-4 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-5 : Isolated Heavy Rainfall, Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/vnuL81Ao7Z
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 23, 2026
ବିଶେଷକରି ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗର ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।