Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Odisha Weather Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ: ୭୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

Odisha Weather Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ: ୭୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...

ଏହି ଗଭୀର ଅବପାତ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟଣମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, ବିଶାଖାପଟ୍ଟଣମଠାରୁ ୧୪୦ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଉତ୍ତରପୂର୍ବ, ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପୁରୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୪୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 24, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:41 AM IST
Odisha Weather Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ: ୭୫ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5