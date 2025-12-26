Advertisement
Weather News: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୮ ସହରର ତାପମାତ୍ରା

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:04 PM IST

Weather News: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୮ ସହରର ତାପମାତ୍ରା

Weather Update: ଧିରେ ଧିରେ ପାରଦ ଖସିବା କାରଣରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଫଳରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଆଜି ୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଭାବେ କୋରାପୁଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଏହା ପଛକୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୬.୫, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୭.୨, ଫୁଲବାଣୀରେ ୭.୫, ରାଉରକେଲାରେ ୮, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୮.୫, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୯, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୯.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ବାଲେଶ୍ୱରର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୪.୫ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୩.୮ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୩.୮ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୮, ପାରାଦୀପରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୦ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୪.୯, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୨ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୪.୬, ଗୋପାଳପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୦ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୬.୫, ପୁରୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୬ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୬.୪, ଅନୁଗୋଳରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୪.୭ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୧.୦, ବାରିପଦାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୪.୮, ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୧.୪, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୮.୭ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭.୨, କେନ୍ଦୁଝରଗଡରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୫.୧ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦.୪, ସମ୍ୱଲପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୭.୮ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୧.୬, ହିରାକୁଦରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୭.୦ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୬, ତାଳଚେରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୫.୦, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୭.୨ ସର୍ବନିମ୍ନ ୯.୮, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦.୨, କୋରାପୁଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୮ ସର୍ବନିମ୍ନ ୪.୮, ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୪.୯ ସର୍ବନିମ୍ନ ୭.୫, ଟିଟଲାଗଡରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୭.୫ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୫, ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୮.୬ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୦, ସୋନପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୮ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦.୬, ଦାରିଙ୍ଗବାଡିରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୨.୦ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬.୫, ନୟାଗଡରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୬.୦, ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୪.୪ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦.୩, ଛତ୍ରପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୫ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୬.୫, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୯.୪ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୫, ରାୟଗଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୪ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦.୦, ଭଦ୍ରକରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୫.୨ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୩.୦, ଯାଜପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୫.୬ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୮, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୧ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୧, ବରଗଡରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୮.୬ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୦, ଦେଓଗଡରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୭.୫ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୬, ନୂଆପଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୮.୦ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୨, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୬ ସର୍ବନିମ୍ନ ୮.୫, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୭.୫ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୩.୫, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୬.୫ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୦, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୫.୪ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୨.୨ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୫.୯ ସର୍ବନିମ୍ନ ୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସଂ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ଲହରୀ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳ ନୋଏଡାରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜମ୍ମ କଶ୍ମୀରର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ବଢିଛି । କଶ୍ମୀର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ଗୁଲମର୍ଗ ଏବଂ ସୋନମର୍ଗରେ ବରଫ ପଡୁଛି । ସେହିପରି ମନାଲି କୁଲୁ ଶିମଲାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି । ଆଗାମି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ଏଥିସହ ସକାଳ ସମୟରେ ଘନ କୁହୁଡି ହେବା ନେଇ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପାର୍ବତ୍ୟଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ନବବର୍ଷ ୨୦୨୬ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥିବାରୁ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଛୁଟି କଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ଭିଡ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

