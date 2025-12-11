Odisha Weather Report: କୋରାପୁଟରେ ତୁଷାରପାତ,୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୧୨ ସହରର ତାପମାତ୍ରା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ। ଜାଡ଼ ମାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପୂରା ରାଜ୍ୟ। କୋରାପୁଟ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। କୋରାପୁଟରେ ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରି ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ କୋରାପୁଟର ରାଜୁଗୁଡ଼ାରେ ଚଳିତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମ
Odisha Weather Report:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ। ଜାଡ଼ ମାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପୂରା ରାଜ୍ୟ। କୋରାପୁଟ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। କୋରାପୁଟରେ ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରି ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ କୋରାପୁଟର ରାଜୁଗୁଡ଼ାରେ ଚଳିତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତୁଷାରପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଧାନଖଳାରେ ଥିବା ଧାନ କେଣ୍ଡା ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପରେ ଖଳାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କୋରାପୁଟ-ରାୟଗଡ଼ା ୩୨୬ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା ରାଜୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବୁଧବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ସେପଟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏଭଳି ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି । ଗୁରୁବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀରୁ ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିପାରେ ।
ବୁଧବାର ୧୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଗୁରବାର ମାତ୍ର ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୧୨ଟି ସହର ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିଲା । ଜି ଉଦୟଗିରି ଓ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୫ ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ ୬.୫, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୭, ଚିପିଲିମାରେ ୭.୬, କିରେଇରେ ୮.୧, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୮.୮, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୯, ରାଉରକେଲାରେ ୯.୧, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୯.୨ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା । ବୌଦ୍ଧରେ ୧୦.୫, କୋରାପୁଟରେ ୧୦.୭, ସୋନପୁରରେ ୧୦.୯, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୧, ସମ୍ବଲପୁରରେ ୧୧.୪, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ୧୧.୬, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୧୨.୬, ମାଲକାନଗିରିରେ ୧୨.୮ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୩ ଓ କଟକରେ ୧୨.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨.୯, ଗୋପାଳପୁରରେ ୨.୬, ହୀରାକୁଦ, କୋରାପୁଟ ଓ କଟକରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।