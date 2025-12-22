Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3049282
Zee OdishaWeather

Odisha Weather Report: ୨୫ରୁ ବଢିବ ଆହୁରି ଶୀତ !

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବଢିବ। ଆସନ୍ତା ବଡ଼ ଦିନରୁ ଶୀତ ପୁଣ ଥରେ ବଢିବ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ବଢିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବଢିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି।  ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗରୁ ଉ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 22, 2025, 08:46 AM IST

Trending Photos

Odisha Weather Report: ୨୫ରୁ ବଢିବ ଆହୁରି ଶୀତ !

Odisha weather Report: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବଢିବ। ଆସନ୍ତା ବଡ଼ ଦିନରୁ ଶୀତ ପୁଣ ଥରେ ବଢିବ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ବଢିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ବଢିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି। 

ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗରୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଜୋର୍‌ରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା । ଏବେ ପବନର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ କମିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପରେ ବେଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି, ଏହା ଜାରି ରହିବ। ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେବନି ଓ ପାଗ ଆରାମଦାୟକ ରହିବ। 

ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ନଥିବାରୁ ଶୀତ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଅଧିକ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଆସିବ। ଫଳରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ କମିବ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ୭ଦିନ ଯାଏ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ଓ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । 

Add Zee News as a Preferred Source

ସୋମବାର ଫୁଲବାଣୀରେ ୬ ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ ୭, ବୌଦ୍ଧ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୮ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍‌ ଶୀତ ହେବ । ଏଠାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୨ରୁ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି । 

ଶନିବାର ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦ ସବୁଠୁ କମ୍‌ ୫.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୭ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା । ଅନୁଗୁଳରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୩.୯ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍‌ ରହିଥିଲା । କୋରାପୁଟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୨.୧ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍‌ ରହିଥିଲା।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ୨୫ରୁ ବଢିବ ଆହୁରି ଶୀତ !
Bangladesh Riots
ବାଂଲାଦେଶରେ ବଢୁଛି ହିଂସା: ୭ ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ
Indian Student at Russia
ଋଷରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା, ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି
Top 10 Zee News Odisha Headlines Today
Top 10 Zee News Odisha Headlines: ବଢ଼ିବ ରେଳଭଡ଼ା, ମାନ୍ଧାନାଙ୍କ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Delhi cold wave
Delhi Cold Wave: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି, ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୧୧୦ ବିମାନ ରଦ୍ଦ