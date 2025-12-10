Odisha Weather Updates: ଆଜିଠୁ ବଢିବ ଶୀତ ଲହରୀ, କଲବଲ ଜନଜୀବନ

Trending Photos
Odisha Weather Updates: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୁଣି ବଢିବ ଶୀତ। ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିବ କାଲୁଆ ପବନ। କଲବଲ କରିବ ଜାଡ଼। କିଛି ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ୧୦ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିପାରେ। ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ୧୦ ଓ ୧୧ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟରେ ଶୀତ ଲହରି ବହିପାରେ।
ସେହିପରି ଆଜି ଥୁଆମୁଲ ରାମପୁର ୬.୩, ଝାରସୁଗୁଡା ୭, ରାଉରକେଲା ୯.୧, କେନ୍ଦୁଝର ୧୧, ସମ୍ବଲପୁର ୧୧.୪, ଭୁବନେଶ୍ୱର ୧୩, ହୀରାକୁଦ ୧୩, ବାଲେଶ୍ୱର ୧୪.୪, ଗୋପାଳପୁର ୧୪.୮, ଚାନ୍ଦବାଲି ୧୫, ପୁରୀ ୧୭.୨ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେହିପରି ୧୧ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ବା ଏହାଠାରୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଜି ଉଦୟଗିରି ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ପାଲଟିଛି । ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ୬.୨, ଫୁଲବାଣୀରେ ୬.୮, ଚିପିଲିମାରେ ୭.୩, ରାଉରକେଲାରେ ୭.୬, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ୮, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୯, କିରେଇରେ ୯.୩, କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୫.୬ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିଥିଲା । ଭୋର୍ରୁ ଏଠାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ପାରଦ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ଖସି ୧୦ ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ୯ ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ୯.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୩, କୋରାପୁଟରେ ୨.୭, ହୀରାକୁଦରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୨.୫ ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀରେ ୨.୪, କଟକରେ ୨ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୧.୨ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।