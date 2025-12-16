Weather Updates: ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୯ ସହର, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି

Trending Photos
Odisha Weather Updates:
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ପୂରା ରାଜ୍ୟ। ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ରହିଛି। ଜି ଉଦୟଗିରିର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠୁ କମ୍ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଫୁଲବାଣୀରେ ୬ ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟରେ ୬.୮, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୯, ଅନୁଗୁଳରେ ୯.୬, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୯.୨, ବୌଦ୍ଧରେ ୯.୭, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୯.୮, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୧୦.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ଯାଏ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । କୋରାପୁଟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୬.୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩.୪, ଫୁଲବାଣୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୩.୧, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୨.୭, ଗୋପାଳପୁରରେ ୨ ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ ୧.୯ ଓ ପୁରୀରେ ୧.୨ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ପୁରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା ୧୫ ଡିଗ୍ରି ପାଖାପାଖି ରହିଛି।
ସେହିପରି ଦ୍ବୈତନଗରୀର ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସମାନ ରହିଛି। ୧୨.୬ ଡିଗ୍ରି ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ଦ୍ବୈତନଗରବାସୀ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଥଣ୍ଡାରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର।
ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରାଇବ ଶୀତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏବେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ପାହାନ୍ତା ବେଳକୁ କିଛି କିଛି କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ। ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବିମାନ ଏବଂ ରେଳ ସେବାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଯୋଗୁଁ ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅନେକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା।
ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳ ୬ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।