Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2940736
Zee OdishaWeather

Odisha Weather Updates: ୧ରୁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଦଶମୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଓ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:09 AM IST

Trending Photos

Odisha Weather Updates: ୧ରୁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଦଶମୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା

Odisha Weather Updates: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ୩୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଦଶହରା ଭିଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।  ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରୁ ୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ  ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା  ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨ ତାରିଖରେ  କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା,  କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଞ୍ଜାମ,  ଗଜପତି, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ,  କେନ୍ଦୁଝର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ  ପୁରୀରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ।  ୩ରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା,  ବଲାଙ୍ଗିର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବରଗଡ଼ରେ  ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି  ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବରିଷ୍ଠ କୃଷି ପାଣିପାଗ  ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ  ପଶୁପାଳକ ଆକଳନ କରି  କହିଛନ୍ତି, ୩୦ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ  ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ହେବ ।  ୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅବପାତ ରୂପ  ନେବ । ପରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା  ଉପକୂଳକୁ ମୁହାଁଇବ । କିନ୍ତୁ ଏହା  ଉପକୂଳରୁ ଦୂରରେ ରହିବ । ୩  ତାରିଖରେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା  ଉପକୂଳ ବା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର  ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha weather updates
Odisha Weather Updates: ୧ରୁ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ଦଶମୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା
Asia Cup
Asia Cup Ind Vs Pak: ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାନ ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଭଳି ହରକତ, ବଢିଲା ବିବାଦ
Bihar election
୮ ଉପନିର୍ବାଚନ: ୧୨ ଓଡ଼ିଶା ଅଧୂକାରୀଙ୍କ ସହ ୪୭୦ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ
Asia Cup 2025 Final
Asia Cup 2025 Final: ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ, ଦୁବାଇରେ ଧୂଳି ଚାଟିଲା ପାକିସ୍ତାନ !
top 10 news today
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ୧୪୬ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
;