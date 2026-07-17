/Odisha Weather Update: ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ!ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ

Odisha Weather Update: ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇପାରେ। ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବୋଲି ଆଇଏମଡ଼ି ଆକଳନ କରିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, (ଆଜି) ଶୁକ୍ରବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା,ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର , ନୂଆପଡା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି,ଉତ୍ତର, ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୨୨ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଆଉ ଘନୀଭୂତ ହେବନି। ୨ ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ୨୩ ରୁ ୨୯ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତରେ ପାଖାପାଖି ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।