Rain Alert: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ୬ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ!କାଚିବ ବର୍ଷା ସହ ...

Rain Alert: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଂଜ, ନୂଆପଡା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିସ୍ତୁତ ଅଞ୍ଚଳେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶାରେ ବର୍ଷା କମିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କମିଛି। ଝାରଖଣ୍ତ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡି଼ଶା ଉପରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପକୁ ଖସିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବ।
ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୁତି ବି କମିବ। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସାପୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଆଠଗଡ଼ର ବହୁ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋର୍ଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାଉତ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁଲାଇ ୧୭ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପଟି ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ତ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ି଼ଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୪ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।