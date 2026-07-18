Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rain Alert: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ୬ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ!କାଚିବ ବର୍ଷା ସହ ...

Rain Alert: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 18, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:55 AM IST
Rain Alert: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ୬ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ!କାଚିବ ବର୍ଷା ସହ ...
Image Credit: ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଭାରୀ ବର୍ଷା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Monsoon Session: ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆସିବ ୫ ବିଲ୍
Odia NewsJul 17
2
cricket newsJul 17
3
top 10 news todayJul 17
4
Animation filmJul 17
5
Odia NewsJul 17