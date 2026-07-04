Rain Alert: ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

Rain Alert: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଶୁକ୍ରବାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ୍ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର,ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରେଡ୍ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।
କଟକ,ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, କଳାହାଣ୍ତି, ରାୟଗଡା,ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ରବିବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରାଦୃଭାର୍ବ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଲଘୁଚାପଟି ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୁତି ଅଧିକ ରହିବ। ସେହିପରି ରବିବାର, ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୁନ୍ଦରଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଂଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ହେଲେ, ୮ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କମିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।