Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rain Alert: ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

Rain Alert: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଶୁକ୍ରବାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ୍ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 04, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:21 AM IST
Rain Alert: ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJul 03
2
Odia NewsJul 03
3
Odia NewsJul 03
4
Odia NewsJul 03
5
FIFA 2026Jul 03