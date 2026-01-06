Panipaga Report: ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ...

ଥଣ୍ଡା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ବୃଦ୍ଧ, ପିଲା ଏବଂ କମ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
Panipaga Report: ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରୀ ଶୀତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆହୁରି ୩ରୁ ୪ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତାପମାତ୍ରା ୧ରୁ ଦେଢ଼ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। ୩/୪ ଦିନ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ସେପଟେ ଶୀତରେ ୭୨ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୫.୧ ଡିଗ୍ରୀ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୭୨ ବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ୧୯୫୩ରୁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ବି କେବେ ଏତେ ତଳକୁ ଯାଇ ନଥିଲା ପାରଦ।
7 Days' weather forecast for Capital City (Valid from 06th January 2026 to 12th January 2026) #Odisha #Weather #Bhubaneswar #Cuttack #weatherforecast pic.twitter.com/w7jk3EslHa
— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 6, 2026
ସେହିପରିଉତ୍ତର ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଶୀତଳ ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଥଣ୍ଡା, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ବୃଦ୍ଧ, ପିଲା ଏବଂ କମ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଯାହା ତାପମାତ୍ରାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରେ।
ବର୍ଷା କିମ୍ବା ତୁଷାରପାତର ସମ୍ଭାବନା:
ଉତ୍ତର ଏବଂ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀରର ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳ: ଜାନୁଆରୀ ୫ ଏବଂ ୬ ରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ: ଜାନୁଆରୀ ୬ ରେ ବର୍ଷା / ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
-ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
-ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
-ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
-ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ସ୍ଥରରେ ରହିଛି, ଯାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି