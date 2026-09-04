Rain Alert: ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ! ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

Rain Alert: ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଅସରାଏ ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ପୁଣି ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର(ଆଇଏମଡ଼ି) ଜାରି କରିଥିବା ବିସ୍ତାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ,ଆସନ୍ତା ୧୨- ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀରେ ଦେଶରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ବି ଓଡି଼ଶାରେ ନିର୍ଧୁମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୪ରୁ ସେପ୍ଚେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪ ମାସରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବା କଥା , ୩ ମାସରେ ( ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଧା) ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ୧ ରୁ ଆଜିସୁଧା ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଠାରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବିସ୍ତୁତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଠାଏ ଠାଏ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ, ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଇଏମଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ରୁ ୯ ଓ ୧୦ ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପାଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ୧୩ ବେଳକୁ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଚି ହୋଇପାରେ। ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।