Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rain Alert: ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ! ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

Rain Alert: ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଅସରାଏ ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ପୁଣି ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 04, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 08:09 AM IST
Rain Alert: ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲଘୁଚାପ! ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ୧୪ଜଣ OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଦନ୍ନୋତି, କାଲି ମିଳିବ ସିଏମ୍-କିଷାନ ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5