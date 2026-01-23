Rain Alert: ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...

Advertisement
ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯଦିଓ ପବନ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ୩୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ସହାରନପୁର, ମିରଟ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଆଲିଗଡ଼ ଭଳି ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

Jan 23, 2026, 06:36 AM IST

Rain Alert: ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଆଗାମୀ ୨-୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସମେତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଭୋର୍ ସମୟରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହିବା ସହ ପାଗ ଥଣ୍ଡା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ଶୀତ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ।

ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖ ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ NCRରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସର୍ବାଧିକ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ରହିବ। ସକାଳେ ଏବଂ ରାତିରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଯଦିଓ ପବନ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ୩୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ। ସହାରନପୁର, ମିରଟ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ ଏବଂ ଆଲିଗଡ଼ ଭଳି ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ଶନିବାର ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।

ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ?
ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ସୁଦ୍ଧା ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ। ପାହାଡ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚମୋଲି, ଉତ୍ତରକାଶୀ ଏବଂ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ସହ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଲାହୌଲ-ସ୍ପିତି, ଚମ୍ବା ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ସିମଲା ଏବଂ ମଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ତୁଷାରପାତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଶ୍ରୀନଗର, ଗୁଲମାର୍ଗ ଏବଂ ପହଲଗାମର ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସରେ ରହିଛି। ଉପତ୍ୟକାରେ ନିରନ୍ତର ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବରଫ ପବନ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଆଶାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସତର୍କତା:
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ପଶ୍ଚିମ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ତାମିଲନାଡୁ ପାଇଁ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅସ୍ଥିରତା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖ ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଗାନୀ ୩-୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

