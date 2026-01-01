Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3060437
Zee OdishaWeatherRain Alert: ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ...

Rain Alert: ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ...

ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିଛି, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡା କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। ୨୦୨୫ର ଶେଷ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 01, 2026, 01:54 PM IST

Trending Photos

Rain Alert: ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ...

Rain Alert: ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସକାଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡାରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ରାଜଧାନୀରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ। ୨୦୨୫ର ଶେଷ ଦିନ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଋତୁର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ରହିଛି।

ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଶୀତ ଲହରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ରାତିରେ ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିଛି, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ନୋଏଡା କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛି। ୨୦୨୫ର ଶେଷ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା।

ଦିଲ୍ଲୀର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI କେତେ?
ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ସାମଗ୍ରିକ AQI ୩୭୨ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋନିଆ ବିହାରରେ ୪୨୩, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ୪୨୧, ଦ୍ୱାରକାରେ ୪୦୦, ମୁଣ୍ଡକାରେ ୪୧୩, ବିବେକ ବିହାରରେ ୪୦୪, ପଞ୍ଜାବୀ ବାଗରେ ୪୦୦, ୱାଜିପୁରରେ ୪୧୩, ପୁସାରେ ୩୭୪, RK ପୁରମରେ ୩୮୯, ରୋହିଣୀରେ ୪୧୪, ଓଖଲା ଫେଜ୍ 2ରେ ୩୮୮, ଆଲିପୁରରେ ୩୮୪ ଏବଂ ଜାହାଙ୍ଗୀରପୁରୀରେ ୪୧୨ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ AQI ଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ରେଡ୍ ଜୋନରେ ରହିଛି।

ଆଇଏମଡି ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତର ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ହରିୟାଣା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପରିବାହନ ଜାରି ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୫୦ ନଟ୍ ବେଗରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ, ଆଜି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଏହା ପରେ, ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold rate today
Gold Rate Today: ନୂଆବର୍ଷରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ସୁନାଦର,୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ କୁ ରହିଛି...
New Rules from 1 January 2026
New Rules from 1 January 2026: ଆଜିଠୁ ବଦଳିଲା ଏହି ୫ ନିୟମ,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଶସ୍ତା? କାହାକ
puri news
Puri News: ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼
Odisha news
Odisha News: ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାରୁ ବାସଗୃହ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ିର ହିତାଧିକାରୀ
Happy New Year 2026
Happy New Year 2026: ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ର