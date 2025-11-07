Advertisement
Weather News: ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ବଢିବ ଥଣ୍ଡା !

ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବର୍ଷା କାରଣରୁ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 07, 2025, 10:21 PM IST

Weather Update: ଦେଶରୁ ମୌସୁମୀ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛି ତଥାପି କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଖବର ଆସୁଛି । ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବର୍ଷା କାରଣରୁ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ୫ରୁ ୬ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଇ ନାହିଁ।

ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତାପମାତ୍ରା ୩ରୁ ୪ ଦିନ ପାଇଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ୫ରୁ ୬ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। 

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଏବଂ କେରଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ୪ ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଯାହା ଫଳରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ନଭେମ୍ବର ୮ ତଥା ଶନିବାର ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୨୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ । ଯାହା ଫଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ରୁ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।

ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତା'ପରେ ୪ରୁ ୫ଦିନ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଥଣ୍ଡା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।

ସେହିପରି ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିହାରରେ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶା ନାହିଁ । ହେଲେ ତାପମାତ୍ରା ୧ ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।

ନଭେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଡେରାଡୁନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନୈନିତାଲରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚି ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଶନିବାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିପାରେ । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇନାହିଁ।

ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମନାଲି ଏବଂ ଲାହୌଲ ସ୍ପିତିର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ୮ରେ ମନାଲିରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ଏବଂ  ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା -୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିପାରେ।

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଭୋପାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ରହିବ। ଜୟପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁପାରେ।

ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ରହିବ। 

