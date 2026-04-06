କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ତୋରଣ, କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷା

Odisha Weather: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଠଗଡ଼ NAC ସ୍ବାଗତ ତୋରଣ । ପୁରୁଣା କଟକ-ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାର କରିକୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ତୋରଣ। ଏକ କାର ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବିରାଟକାୟ କଂକ୍ରିଟ ତୋରଣ । ଫଳରେ କାର୍ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଡ୍ରାଇଭର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି । ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡିବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗିର ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ରାସ୍ତା ଯାକ ବିଛେଇ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କୁଆପଥର ମାଡ କାରଣରୁ କିଛି ଘର ଛପର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
