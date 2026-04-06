Zee OdishaWeatherକାଳବୈଶାଖୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ତୋରଣ, କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷା

କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ତୋରଣ, କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷା

ବଲାଙ୍ଗିର ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ରାସ୍ତା ଯାକ ବିଛେଇ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କୁଆପଥର ମାଡ କାରଣରୁ କିଛି ଘର ଛପର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:02 PM IST

କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ତୋରଣ, କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷା

Odisha Weather: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଠଗଡ଼ NAC ସ୍ବାଗତ ତୋରଣ । ପୁରୁଣା କଟକ-ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାର କରିକୋଲ ପେଟ୍ରୋଲ୍‌ ପମ୍ପ ପାଖରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ତୋରଣ। ଏକ କାର ଉପରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବିରାଟକାୟ କଂକ୍ରିଟ ତୋରଣ । ଫଳରେ କାର୍‌ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଡ୍ରାଇଭର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି । ପବନରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡିବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ।

ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗିର ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ରାସ୍ତା ଯାକ ବିଛେଇ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କୁଆପଥର ମାଡ କାରଣରୁ କିଛି ଘର ଛପର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଧର୍ମଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

