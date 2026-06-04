Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237600
Zee OdishaWeatherWeather Update: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା ବର୍ଷା !

Weather Update: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା ବର୍ଷା !

Weather Update: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର କିଛି ଅଂଶରେ ପାଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି ବର୍ଷା।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jun 04, 2026, 03:43 PM IST

Trending Photos

Weather Update: ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା ବର୍ଷା !

Weather Update: ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ସକାଳରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ । ଅପରାହ୍ନ ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳା ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାଗର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରବଳ ପବନ କାରଣରୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବାଦା ଉପୁଜିଥିଲା । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଥିଲା।

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଜୁନ୍ ୪ ଏବଂ ୫ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ପାଇଁ 'ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରିଛି। ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଝଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ । ଏଥିସହ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦିନସାରା ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଭାଗ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ମାରିବା ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୫ ତାରିଖରେ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ଏହି ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଉଭୟ ସମୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବଜ୍ରପାତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜୁନ୍ ୫ ପାଇଁ 'ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ' ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବିଭାଗ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବ, ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ତଥାପି, ଏହି ଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଗ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜୁନ୍ ୭ ତାରିଖରେ ପାଗ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗରମରୁ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ; ତଥାପି, ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Also Read- Weekly Horoscope: ଜୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ୧୨ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ

Also Read- ପ୍ରତି ମାସରେ PF କଟିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତ? ଏପରି ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ଜୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କିପରି ବିତିବ ? ୧୨ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଫଳ
Odisha news
Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ “ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉପକୂଳ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ-୨୦୨୬” ଅନୁଷ୍ଠିତ
Odisha twins
Odisha twins: ଭାଇ ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଭାଇ
Monsoon 2026 update
Monsoon 2026 Update: କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଲା ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ
Gold rate today
Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଦର...