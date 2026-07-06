School Closed: ବର୍ଷା ପାଇଁ ୬ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

School Closed: ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସରକାର ସୋମବାର ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯୋଗୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଦିନକ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାତିସାରା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଗଲା। ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି, ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ଧନକଉଡା ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଭୂମି ସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବାସିକ ଘରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଧନକୌଡା ବ୍ଲକରେ ୧୫୮.୧ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗାପାଲିର ଏସଏମସି ନୂତନ କୋଠା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୮୦.୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି, ଯାହା କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖରାପ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଯୋଗୁଁ ଜୟଗୁରୁ ଚୌକରୁ କଚେରୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିପ୍ରେସନ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରଖିଛି।