Add Zee Business As A Preferred Source
App

School Closed: ବର୍ଷା ପାଇଁ ୬ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

School Closed: ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସରକାର ସୋମବାର ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 06, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:34 AM IST
School Closed: ବର୍ଷା ପାଇଁ ୬ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DCP Jagmohan Meena Resignation: ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
DCP Jagmohan Meena Resignation50 min ago
2
petrol diesel price today1 hr ago
3
top 10 news today1 hr ago
4
Rain Alert2 hrs ago
5
top 10 news todayJul 05