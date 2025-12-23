Weather Report: ୫ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ତାପମାତ୍ରା, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶୀତ ଲହରୀ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:43 AM IST

Weather Updates: 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଏବଂ କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାସ କରିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନିୟମିତ ଭାବରେ କମଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି (ଡିସେମ୍ବର ୨୩) ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଦିଲ୍ଲୀ ପାଣିପାଗ
ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପାଗ ସଫା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୦ କିଲୋମିଟରରୁ ୨୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି। ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଡିସେମ୍ବର ୨୩ ରୁ ୨୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଡିସେମ୍ବର ୨୭ ଏବଂ ୨୮ ତାରିଖରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦୃଶ୍ୟମାନତା 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ପ୍ରୟାଗରାଜ, କାନପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ବାରାଣସୀ, ସୋନଭଦ୍ର, ମିର୍ଜାପୁର, ଚନ୍ଦୌଲି, ସନ୍ଥ ରବି ଦାସ ନଗର, ଜୌନପୁର, ଗାଜିପୁର, ଆଜମଗଡ଼, ସୁଲତାନପୁର ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ନଗରରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

୫୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୁରତା
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟା, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ଫତେଗଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଫୁରସତଗଞ୍ଜ, ବନ୍ଦା, କୁଶିନଗର, ଆଜମଗଡ଼, ଚୁର୍କ, ବାରାଣସୀ, କାନପୁର, କନୌଜ ଏବଂ ବହରାଇଚରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 23 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ବିହାରରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ
ତୀବ୍ର ପଶ୍ଚିମା ପବନ ଯୋଗୁଁ, ବିହାର ରାଜଧାନୀ ପାଟନା ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଗୟା, ଆରୱାଲ, ନାଳନ୍ଦା ଏବଂ ଜେହାନାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତଳ ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ସୀତାମାଢ଼ି ଏବଂ ଶିବହରରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

