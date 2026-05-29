Zee OdishaWeatherWeather Updates: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ !

Weather Updates: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାତିରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଲଗାତାର ୫ ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆକଳନ। ମୌସୂମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ଭାରତ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଣିଛି। ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Reported By: Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 29, 2026, 11:57 AM IST

Weather Updates: ଆସୁଛି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ !

Weather Updates: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାତିରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଲଗାତାର ୫ ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଆକଳନ। ମୌସୂମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ ଭାରତ ଆଡକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଣିଛି। ଏକ ବିନାଶକାରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ଆଠ ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର 15ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି।

ନୌତପା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ୟୁରୋପୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା, ୟୁରୋପୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଫର ମିଡିୟମ୍-ରେଞ୍ଜ ୱେଦର ଫୋରକାଷ୍ଟସ୍, ଭାରତରେ ୧୫ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଉତ୍ତର ସୀମା ଜୋରଦାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୦ ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବିନାଶକାରୀ ଝଡ଼ ହେବାର ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର INSAT-3DS ଉପଗ୍ରହ ଭାରତ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା 2,500 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ମେଘ ଆବରଣର ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ମେଘଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମେଘ ଗଠନ ଆଗାମୀ ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି। ଏହି ଘନ ମେଘ ଆବରଣ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତକୁ ଗରମରୁ ଆରାମ ଆଣିପାରେ।

ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ମୌସୁମୀ ୨୬ ମଇରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ତାରିଖ ଭୁଲ ଥିଲା। ମୌସୁମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି କେରଳ ଉପକୂଳରୁ ୩୦-୩୫ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ତଥାପି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସ୍କାଏମେଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିପି ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।

ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା 
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବ। ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହିତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60-70 କିଲୋମିଟରରୁ 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭବ। ଏହା ମେ 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ 8-10 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ।

୧୦୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୋଆ ସମେତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ସହିତ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି (80-90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ଏବଂ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବା) ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ, କେରଳ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସିକିମ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା (ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50-60 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 70 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

