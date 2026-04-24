ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ତାତି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 24, 2026, 01:18 PM IST

Heat Wave Alert: ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାତି, କେବେ ହେବ ବର୍ଷା; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ

Heat Wave Alert: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ତାତି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ୧୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ୫୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ୧୬ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ।

ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ବାଧା ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଗରମ ଲହରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଋତୁର ସବୁଠାରୁ ଗରମ ଦିନ ଥିଲା। ରିଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିଲା। ରାଜଘାଟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୭.୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୧.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୫.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୨.୭ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଦିନ ଏବଂ ରାତି ଉଭୟକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 

ଏହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୧-୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ପରେ, ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ତା’ପରେ ୧-୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
 
୧୬ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୩ ଏବଂ ୨୪ ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କେରଳରେ ଗରମ ଲହରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୪ ରୁ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ, ୨୪ ରୁ ୨୭ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ୨୪ ରୁ ୨୫ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ଏବଂ ୨୪ ରୁ ୨୭ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ବିଦର୍ଭ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବ। ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ଏପ୍ରିଲରେ କୋଙ୍କଣ, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ୨୪ ରୁ ୨୭ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମିଲନାଡୁ, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏବଂ ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ଏପ୍ରିଲରେ ଗୁଜରାଟର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ପାଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୨୪ ରୁ ୨୬ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ରାତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ବର୍ଷା ନେଇ ତେଚାବନୀ
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୪-୨୫ ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ୨୮ ଏପ୍ରିଲରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିବା) ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୪, ୨୫, ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୨୫, ୨୬, ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସମାନ ପାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୬ ରୁ ୨୮ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଏବଂ ୨୮ ରୁ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିବା) ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୮ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ (୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିବା) ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି
ଆଇଏମଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ୨୫ ରୁ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୫ ରୁ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୪ ରୁ ୨୭ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ସମାନ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ। ୨୫ ରୁ ୨୭ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ବଜ୍ରପାତ (୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ୭୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୫ ରୁ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ୨୫ ରୁ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ଏବଂ ୨୮ ରୁ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ୨୭ ରୁ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ୨୬ ରୁ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମ ଏବଂ ମେଘାଳୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

heat wave alert
Heat Wave Alert: ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାତି, କେବେ ହେବ ବର୍ଷା; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭା
Early Summer Vacation
Odisha Summer Vacation:ଏପ୍ରିଲ ୨୭ରୁ ଖରା ଛୁଟି
guwahati high court
ପବନ ଖେଡାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଗୌହାଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କଲେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ
puri news
Puri News: ଆଜି ପବିତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି
IRS Daughter Killed
ଆଇଆରଏସଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ?