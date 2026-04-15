Temparature Hike: ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼! ଆଗକୁ କଲବଲ ?

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:19 PM IST

Temparature Hike: ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ୯ଟି ସହର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ।

ସେହିପରି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୪୧.୮, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୪୧.୬ ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ ୩୬.୭, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୫.୯ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଆଗାମି ଦିନରେ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ବୋଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଏଥିସହ ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ୧୩ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି ହୋଇଛି । ୧୮ ରୁ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଅପରାହ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଘାଟ ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନଶାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

Also Read- Lucky Zodiac Sign: ୧୬ ଏପ୍ରିଲରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିକୁ ଲାଭ

Also Read- Heat wave: ମେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚଳନ ପରେ ବଢିଲା ତାତି, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ବିଧାନସଭା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି
Odia News
ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର କାକବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ RDC
Odisha Politics
ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ
president draupadi murmu
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଗପୁର ଗସ୍ତ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ କହିଲେ ଏହି କଥା...
CBSE
CBSE Result: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CBSE ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ, ଏହି ପରି ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ ରେଜଲ୍ଟ...