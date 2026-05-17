Heat Wave: କଲବଲ କରୁଛି ତାତି, ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ୧୧ ସହର

Zee OdishaWeatherHeat Wave: କଲବଲ କରୁଛି ତାତି, ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ୧୧ ସହର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 07:32 PM IST

Heat Wave: ଆଜି ରାଜ୍ୟର ୧୧ଟି ସହର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଛି । ୪୨.୯ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବୌଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ଅନୁଗୁଳ ଓ ସୋନପୁର ତାପମାତ୍ରା ୪୨.୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୪୧.୪, ତାଳଚେର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ ୪୦.୫, ନୟାଗଡ଼ ୪୦.୪, ବଲାଙ୍ଗିର ୪୦.୨ ଡିଗ୍ରୀ. ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୩୭.୪, କଟକରେ ୩୭.୬ ଡିଗ୍ରୀ,ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୩୮.୨, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ୩୭.୫, ପାରାଦୀପରେ ୩୩.୨, ଗୋପାଳପୁରରେ ୩୪, ପୁରୀରେ ୩୫.୦, ବାରିପଦାରେ ୩୮.୮,  କେନ୍ଦୁଝରଗଡରେ ୩୬.୪, ସମ୍ୱଲପୁରରେ ୪୧.୦, ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ୩୮.୦, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୩୯.୫, କୋରାପୁଟରେ ୩୭.୦, ଫୁଲବାଣୀରେ ୩୮.୭, ମାଲକାନଗିରିରେ ୩୭.୬, ଛତ୍ରପୁରରେ ୩୪.୫, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୩୮.୨, ରାୟଗଡାରେ ୩୬.୦, ଭଦ୍ରକରେ ୩୯.୦, ଯାଜପୁରରେ ୩୯.୦, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ୩୮.୮, ଦେଓଗଡରେ ୩୭.୬, ନୂଆପଡାରେ ୩୮.୦, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୩୮.୦, କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ୩୮.୮ ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ୩୬.୦ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

