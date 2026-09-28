Weather Update: ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ

IMD News: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ୟୁପିର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ଆଜି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଭାବେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଭୂସ୍ଖଳନର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଆଜି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ୨୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିପାରେ । ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀର ଏବଂ ଲଦାଖର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ରାଜୌରୀ, ବାରାମୁଲ୍ଲା, ଗାନ୍ଦରବଲ, ଡୋଡା, କାଠୁଆ ଏବଂ ସାମ୍ବା ଭଳି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ଆଜି ଉତ୍ତର ଭାରତର ପାର୍ବତ୍ୟ ଓ ସମତଳ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କଶ୍ମୀରରେ ବର୍ଷା, ଝଡ଼-ତୋଫାନ ଓ ବିଜୁଳି ମାରିବା ନେଇ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖରାପ ପାଣିପାଗ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଗଛ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ସତର୍କତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
କେମିତି ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ?
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଜାରି କରିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ ।
ସେହିପରି, ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା୩୦ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।