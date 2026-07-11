Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Odisha Weather Update: ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ! ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା

Odisha Weather Update: ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ! ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା

Odisha Weather Update: ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) କହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 11, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:44 AM IST
Odisha Weather Update: ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ! ପ୍ରଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ବର୍ଷା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ips Officer Resignation: ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ IPS ଅଫିସରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
Ips Officer Resignation1 hr ago
2
petrol diesel price today2 hrs ago
3
Vande Mataram2 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
top 10 news todayJul 10