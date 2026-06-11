Add Zee Business As A Preferred Source
App

Weather Update: କମିବ ଗରମ! ରଜରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ

Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 11, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:47 AM IST
Weather Update: କମିବ ଗରମ! ରଜରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weather Update: କମିବ ଗରମ! ରଜରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ
weather update1 min ago
2
top 10 news today39 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
UG Admission 2026Jun 10
5
Top 10 News HeadlinesJun 10