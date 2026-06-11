Weather Update: କମିବ ଗରମ! ରଜରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ

Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ। ଆଗାମୀ ୨-୩ ଦିନ ଯାଏ ଲାଗି ରହିବ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି । ଆଜି ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ପୁରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହ ଝଟକା ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶେଷକରି, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଅନ୍ୟ ମଡେଲ୍ ମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୩ ରୁ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌମୁମୀ।୧୩ ରୁ ୧୫ ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗଂଜାମ , ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ପରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।