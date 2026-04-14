Odisha Weather Report: ଆଜିଠୁ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା! ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3178244
Zee OdishaWeatherOdisha Weather Report: ଆଜିଠୁ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା! ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

Odisha Weather: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଟାଣ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଇଁ ପବନ ଦେହକୁ ଚାଇଁ ଚାଇଁ ଲାଗୁଛି। ଏପରିକି ଦିନ ୧୦ ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇପଡୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏପରି ପାଣିପାଗ ୧୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 14, 2026, 12:28 PM IST

Trending Photos

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍’ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ୪ରୁ ୬ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଆଜି ଠାରୁ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ ।  ଆଜି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ନୟାଗଡ, 
ପୁରୀ,  ଭଦ୍ରକ ,ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଯାଜପୁରରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷକରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ , ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଗତକାଲି, ରାଜ୍ୟରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୪୧.୫ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। 

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Weather report
