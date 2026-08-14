/Rain Alert: ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତରେ ଘନୀଭୂତ!ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ

Rain Alert: ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬ କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ -ଉତ୍ତପ -ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ତର -ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୨୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି।
ପ୍ରଭାବରେ ଅରାଉ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ବୁଧବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଗୁରୁବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ୧୧୭.୮ ମିମି ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଏହାବାଦ୍ ୨୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସହରରେ ୫ ରୁ ୨୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯାଏଁ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅବପାତଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟାକା ଓ ଝାରଖଣ୍ତ ଉପର ଦେଇ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ।
ଏହି ସମୟରେ ମୌସୁମୀ ଟ୍ରପ୍ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଓଡି଼ଶାରେ ବର୍ଷା ସ୍ବାଭାବିକ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଝାରସୁଗୁଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି, ବାଲେଶ୍ବର, ଦେବଗଡ଼ , ମୟୂରଭଂଜ,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ୨୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।