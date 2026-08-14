Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Rain Alert: ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତରେ ଘନୀଭୂତ!ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ

Rain Alert: ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତରେ ଘନୀଭୂତ!ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ

Rain Alert: ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହା ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୬ କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ -ଉତ୍ତପ -ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗରୁ ଉତ୍ତର -ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୨୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 14, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 07:14 AM IST
Rain Alert: ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତରେ ଘନୀଭୂତ!ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
Image Credit: ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବିଶ୍ୱ ଜନଜାତି ଦିବସ ପାଳନ
2
3
4
5