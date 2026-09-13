/Rain Alert: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

Rain Alert: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଧୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ, ଶନିବାର ଦିନ ପାଣି ଖସିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ୧୪୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡାରେ ୭୯ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଏଠାରେ ୨୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ, ରାଜ୍ୟରେ ରବିବାର ଠାରୁ ବର୍ଷା କମିବା ସହ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ୧୪ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଂଜ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ୍, ଗଜପତି ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ।
ସେହିପରି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଗଜପତିର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି,୧୬ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି। ୧୭ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଗଜପତି ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ।