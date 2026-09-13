Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Rain Alert: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

Rain Alert: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

Rain Alert: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଧୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ, ଶନିବାର ଦିନ ପାଣି ଖସିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ୧୪୨ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 13, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:18 PM IST
Rain Alert: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା,ଦିଘା ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ସହ...
2
3
4
5