Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Weather
  • /Weather Update: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା,ଉତ୍ତର -ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା!

Weather Update: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା,ଉତ୍ତର -ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା!

Weather Update: ରାଜ୍ୟକୁ ମୌମୁମୀ ବର୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିବାରୁ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 15, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:31 AM IST
Weather Update: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା,ଉତ୍ତର -ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Weather Update: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା,ଉତ୍ତର -ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା!
weather update2 min ago
2
OllywoodJun 14
3
top 10 news todayJun 14
4
FIFA World Cup 2026Jun 14
5
FIFA World Cup 2026Jun 14