/Weather Update: ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା,ଉତ୍ତର -ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା!

Weather Update: ରାଜ୍ୟକୁ ମୌମୁମୀ ବର୍ଷା ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥିବାରୁ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ, ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିପାରେ।
ଆଜି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡି଼ଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୫୦ ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ବଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ୨୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରବିବାର ମୌମୁମୀ ବାୟୁ ପାରାଦ୍ବୀପ ଓ ବାରିପଦାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୩.୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।