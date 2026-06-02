Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3235380
Zee OdishaWeatherWeather Update: କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ!୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ ସହ...

Weather Update: କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ!୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ ସହ...

Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନରେ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିପାରେ ତାତି। ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:00 AM IST

Trending Photos

Weather Update: କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ!୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ ସହ...

Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନରେ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିପାରେ ତାତି। ଉପକୂଳ  ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ,ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର୍, କଟକ, ଗଜପତି , ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା,ନୟାଗଡରେ ଭଷଣ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାତି ବଢୁଥିବାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ  ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

 

ସେହିପରି, ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ଏହି ୨ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବୁଧବାର ଓ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ସ୍ବଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା  ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧରେ ୪୦.୭, ତାଳଚେରରେ ୪୦.୫ ଓ ନୟାଗଡରେ ୪୦.୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ।   ଦିନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ କାଳବୈଶାଖୀର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କାଳବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sambalpur News
Sambalpur News: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍‌ଆଇଆର୍)-୨୦୨୬ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଘଟଣାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
odisha weather
Odisha Weather: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା ଆଇଏ
Jagatsinghpur Crime
Jagatsinghpur Crime: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୪୧.୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ; ୫ ଜଣ ଗିରଫ
Electric vehicles
Electric Vehicles: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭାଗ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ, କେତେ ଟଙ