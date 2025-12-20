Odisha Weather Report: ଆହୁରୀ ୭ଦିନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ! ଘନକୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ

Advertisement
Odisha Weather Report: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତା ବଢିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨ ସହରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। 

Dec 20, 2025, 07:24 AM IST

Odisha Weather Report: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥଣ୍ତା ବଢିଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨ ସହରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି।  ବିଶେଷକରି,ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡି଼ଶାର ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ କନ୍ଧମାଳ ଓ କୋରାପୁଟ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଜି.ଉଦୟଗିରି ଓ ସେମିଳିଗୁଡା ଶୀତରେ ଥରୁଥିବା ବେଳେ  ଆଉ ସପ୍ତାହେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ଡା. ସଞ୍ଜୀବ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ସହ  ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଥଣ୍ତା ବଢିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର ସମେତ ପାଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା,ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସି  ୧୦ ରୁ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ୧୫ ରୁ ୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ଡା. ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି।

 

ALSO READ: EPFO: ଇପିଏଫଓ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ସରକାର ଦେଲେ ସୂଚନା,ଅବସର ପରେ ମିଳିବ ଏତିକି ହଜାର ପେନସନ୍

ALSO READ: Panchgrahi Yog 2026: ୨୦୨୬,ଜାନୁଆରୀରେ ପଡୁଛି ପଞ୍ଚଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ!ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଚମକିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ଧନବର୍ଷା କରିବେ କୁବେର

ଦୁଇ ଦିନ ରାଜ୍ୟକୁ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ  ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ରାଉରକେଲାରେ ଅତି ଘନ କୁହୁଡି଼, ଫୁଲବାଣୀ, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘନ କୁହୁଡି ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ହୀରାକୁଦରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡି଼ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା।  ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା,  ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ  ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। 

